В центре Рязани перекроют движение

Движение перекроют на участке от пересечения улицы Соборной с улицей Ленина до пересечения Первомайского проспекта с улицей Маяковского. Там нельзя будет проехать с 13:30 9 июня до 1:30 10 июня и с 23:30 10 июня до 1:30 11 июня.