Стало известно, зачем колонна полицейских машин выезжала в центр Рязани

Ночью в четверг, 10 июня, на площади Ленина провели «мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения», а также снимали «профилактический» видеоролик.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, зачем в центр Рязани выезжала колонна полицейских машин.

Ночью в четверг, 10 июня, на площади Ленина провели «мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения», а также снимали «профилактический» видеоролик.

В сообщении отметили, что меропрития приурочено к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции МВД России.

Ранее появилось видео с колонной машин, двигающейся на площадь Ленина.