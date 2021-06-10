На Куйбышевском шоссе сбили мужчину

В среду, 9 июня, примерно в 3:20 в Рязани у дома №19 по Куйбышевскому шоссе 22-летний рязанец на Renault Premium с полуприцепом сбил 26-летнего жителя Старожиловского района. Отмечается, что мужчина «внезапно вышел на проезжую часть», он шел не по «зебре».