Блогера Хованского арестовали на два месяца

Блогер частично признал вину. СК сообщал, что уголовное дело открыли из-за песни с «публичными призывами к терроризму».

Блогера Юрия Хованского арестовали на два месяца по обвинению в оправдании терроризма. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Блогер частично признал вину. СК сообщал, что уголовное дело открыли из-за песни с «публичными призывами к терроризму». Ему может грозить штраф от 300 тысяч рублей до миллиона или лишение свободы на срок до семи лет.

По информации агентства, речь идет о песне Хованского о «Норд-Осте».