Главврач Сараевской межрайонной больницы заявил о вспышке коронавируса

По его словам, болеет много детей. Он призвал местных жителей вакцинироваться и соблюдать меры безопасности.

Главврач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров заявил о вспышке коронавируса в районе. Его обращение опубликовала местная администрация.

По его словам, болеет много детей. Он призвал местных жителей вакцинироваться и соблюдать меры безопасности.

Ранее « Новая газета » сообщила, что в поселке городского типа Сараи и скопинском селе Рождествено зафиксировали вспышки коронавируса.

По информации издания, местные жители заразились в начале мая. Сейчас несколько человек находятся в «красной зоне» скопинской и сараевской районных больниц.

По словам местной жительницы, в Сараях очаг заражения возник в школе, там заболела учительница начальных классов. Другие учителя и дети заразились, поскольку в учебном учреждении не стали объявлять карантин. Последнюю неделю учебного года дети доучивались на «удаленке».

«В семье знакомой она сама лежит пластом, ее двое детей и пожилая мать — как им выкарабкиваться? Мы возмущены наплевательским отношением к мерам безопасности во время пандемии — никто ничего не предпринял», — заявила местная жительница.

Предположительно, в селе Рождествено Скопинского района люди заразились на праздновании Дня Победы. Этот день в селе отпраздновали шествием, возложением цветов и проведением «фронтовой поляны». По словам собеседников «Новой газеты», празднование продолжалось до глубокой ночи.

После этого участники мероприятия и члены их семей начали заезжать в «красную зону» Скопинской ЦРБ. Один из заболевших — сельский зоотехник — погиб. Он пошел на выздоровление, его перевели в общую палату, «после чего-то ли выпал с третьего этажа, то ли вышел на улицу и упал, ударившись головой об асфальт».

По словам соседей по палате, мужчина начал задыхаться и метался по палате, а врачей рядом не оказалось.