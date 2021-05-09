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В Рязани празднование 9 Мая началось с возложения цветов к Вечному огню
В воскресенье, 9 мая, в Рязани на площади Победы началось празднование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По традиции торжество началось с церемонии возложения гирлянды к Вечному огню.

В воскресенье, 9 мая, в Рязани на площади Победы началось празднование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По традиции торжество началось с церемонии возложения гирлянды к Вечному огню. После этого цветы возложили губернатор Николай Любимов, офицеры, курсанты и другие представители власти. Несмотря на непогоду и ограничительные меры, на площади Победы собрались горожане, которые наблюдали за проведением церемонии.

«Сегодня особый день в истории нашей страны — День Победы. Великой Победы, которая досталась огромной ценой и значение которой бесценно. Это память о каждом бойце, о каждом офицере, положившем свою жизнь ради отечества. В знак уважения к подвигам, совершенным на полях сражения и в тылу, мы обязаны поддерживать и защищать историческую правду. Победа в Великой Отечественной войне навечно стала символом невероятной храбрости, несгибаемой силе духа, мужества, твердости характера русского человека. 9 мая — поистине всенародный праздник, который ждут и встречают с особой гордостью, трепетом, патриотизмом. Пандемия не позволяет нам в полной мере проводить праздничные мероприятия, масштабно поздравлять наших уважаемых ветеранов так, как было всегда, но мы не могли допустить, чтобы наши самые дорогие люди в эти дни остались без внимания. Уже вчера в тех дворах, где живут ветераны стали проводить концерты в благодарность за их подвиги», — подчеркнул Любимов.

Губернатор добавил, что многие мероприятия 9 мая пройдут в онлайн-формате. После церемонии началась акция мобильного десанта «Наша победа». Коллективы на стилизованных автомобилях под песни военных лет поехали от площади Победы по городским улицам, чтобы подарить рязанцам праздничное настроение.