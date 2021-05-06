Грибы и березовый сок теперь нужно собирать по новым правилам

Грибы, орехи, ягоды и березовый сок теперь нужно собирать по новым правилам. Соответствующие приказы выпустило Минприроды.

В России ужесточили правила сбора грибов, ягод, орехов и березового сока. Соответствующие приказы выпустило Минприроды.

Согласно документу, для сбора березового сока даже в личных целях необходима аренда участка зрелого леса. Начинать заготовку стоит только в случае, если до плановой вырубки деревьев осталось не более пяти лет.

Аренда также требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях грибы, ягоды и орехи можно собирать без договора, но без вреда для природы.

Особое требование введено и к размерам грибов. Лисички, сыроежки, маслята и опята можно собирать со шляпками более 1,5 см в диаметре, а грузди, рыжики, волнушки, белые грибы, подберезовики и подосиновики — более 2,5 см.

Кроме того, запрещен сбор грибов с токсическим и наркотическим действием. За это грозит уголовная ответственность.