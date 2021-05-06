Синоптики предупредили рязанцев об усилении ветра
6 мая и ночью 7 мая порывы ветра достигнут 12-17 м/с. В целях безопасности необходимо не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице
Синоптики предупредили рязанцев об усилении ветра. Говорится, что 6 мая и ночью 7 мая порывы ветра достигнут 12-17 м/с.
Сотрудники филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» просят не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.
По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь.