В полиции рассказали подробности ДТП на выезде из Рязани
Столкнулись Mercedes Benz под управлением 39-летней рязанки, грузовик Shacman, за рулем которого был 22-летний водитель и «УАЗ», которым управлял 58-летний водитель.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности ДТП, произошедшего во вторник, 4 мая, на выезде из Рязани.
Авария произошла около 12:30 в Рязанском районе на 529-м километре автодороги «Золотое кольцо». Столкнулись Mercedes Benz под управлением 39-летней рязанки, грузовик Shacman, за рулем которого был 22-летний водитель и «УАЗ», которым управлял 58-летний водитель.
Пострадали водитель и двое пассажиров Mercedes в возрасте 59-ти и трех лет. Им оказали медпомощь.
Ранее появилось видео с места ДТП.