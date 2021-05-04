Рязанцы возмутились стройкой во дворе дома
В мэрии прокомментировали сообщение. Выяснилось, что во дворе идет стройка яслей. Подробности появятся позже.
В Рязани во дворе у дома №31 корпус 1 по улице Бирюзова началась стройка. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«Под шумок, не объясняя ничего жителям улицы Бирюзова, у дома №31 корпус 1 начали вести работы по постройке неизвестных сооружений, отобрав при этом всю зеленую территорию», — возмутился рязанец.
В мэрии прокомментировали сообщение. Выяснилось, что во дворе идет стройка яслей. Подробности появятся позже.
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