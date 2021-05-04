Из рязанской больницы сбежала 34-летняя женщина
Во вторник, 4 мая, женщина покинула медучреждение, ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 — 170 см, телосложение среднее, волосы короткие, темные; Одежда: нижнее белье, тапочки.
В Рязани из медучреждения сбежала Королева Елена Николаевна 1987 года рождения. Об этом сообщил рязанский поисково-спасательный отряд «
Во вторник, 4 мая, женщина покинула медучреждение, ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 — 170 см, телосложение среднее, волосы короткие, темные; Одежда: нижнее белье, тапочки.
Женщина нуждается в медпомощи. Всех, кому известно о пропавшей, попросили обращаться по номеру: +7 (4912)51-21-71.