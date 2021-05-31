Рязанцев предупредили о заморозках
Во вторник, 1 июня, в Рязанской области ожидаются заморозки. Соответствующее метеопредупреждение выпустило «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Во вторник, 1 июня, в Рязанской области ожидаются заморозки. Соответствующее метеопредупреждение выпустило «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Ночью и утром температура опустится до −2…−0 градусов.
В Рязани будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем максимальная отметка составит +17 градусов. Ветер северо-восточный, порывами 6-11 метров в секунду.