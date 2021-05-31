В Рязани на новом мосту водитель маршрутки проехал на «красный»

В Рязани новом мосту водитель маршрутки проехал на «красный». Соответствующий видеоролик в понедельник, 31 мая, РЗН. инфо прислалНа новом мосту водитель маршрутки проехал на «красный». Соответствующий видеоролик в понедельник, 31 мая, РЗН. инфо прислали очевидцы. и очевидцы.