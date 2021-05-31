В Рязани на новом мосту водитель маршрутки проехал на «красный»
В Рязани новом мосту водитель маршрутки проехал на «красный». Соответствующий видеоролик в понедельник, 31 мая, РЗН. инфо прислалНа новом мосту водитель маршрутки проехал на «красный». Соответствующий видеоролик в понедельник, 31 мая, РЗН. инфо прислали очевидцы. и очевидцы.
В Рязани на новом мосту водитель маршрутки проехал на «красный». Соответствующий видеоролик в понедельник, 31 мая, РЗН. инфо прислали очевидцы.
По данным автора, инцидент произошел в 14:04 в воскресенье, 30 мая. На кадрах видно, как на пересечении улиц Праволыбедской и Ленина автомобили останавливаются на запрещающий сигнал светофора. В этот момент маршрутка проехала, наперерез другим транспортным средствам, двигавшимся на «зеленый».