Защита Сергея Карабасова ходатайствует о возвращении дела прокурору

Сторона защиты по уголовному делу бывшего и. о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова заявила ходатайство о возвращении дела прокурору. Об этом сообщает Советский районный суд.

Сторона защиты по уголовному делу бывшего и. о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова заявила ходатайство о возвращении дела прокурору. Об этом сообщает Советский районный суд.

Судебное заседание прошло в пятницу, 28 мая, в Советском районном суде. Огласили показания одного из свидетелей.

Очередное заседание назначили на 4 июня.

Напомним, судебное разбирательство идет в Советском районном суде с августа прошлого года. По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

Карабасов находится под домашним арестом.