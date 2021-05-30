В Екатеринбурге задержали мужчину, стрелявшего по прохожим

В Екатеринбурге задержали мужчину, стрелявшего по прохожим. Его взяли живым.

В Екатеринбурге задержали мужчину, стрелявшего по прохожим. Его взяли живым, сообщает ТАСС . В ходе штурма использовались светошумовые гранаты. Стрелявший оказал сопротивление при задержании.

По предварительным данным, задержанный пьян.

Также стало известно, что стрелок накануне разослал знакомым сообщение, в котором предупредил их о своих намерениях. Мужчина написал, что собирается «всех пострелять, потому что надоела жизнь», сообщаетсо ссылкой на источник.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, экс-полицейский в Екатеринбурге из окна квартиры на улице Бородина начал стрелять по прохожим. Ранены двое — школьница и мужчина. Состояние девочки тяжелое.