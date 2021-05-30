Стали известны подробности серьезной аварии под Рязанью

В полиции рассказали подробности ДТП в Рязанском районе, которое произошло в субботу, 29 мая. Авария случилась примерно в 15:10, на 24-м километре дороги Рязань — Ряжск. Пострадали несколько человек. в том числе двое детей.

В полиции рассказали подробности ДТП в Рязанском районе, которое произошло в субботу, 29 мая. Авария случилась примерно в 15:10, на 24-м километре дороги Рязань — Ряжск, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, женщина-водитель 1983 года рождения за рулем Skoda Fabia не справилась с управлением и столкнулась с Renault Sandero под управлением водителя 1965 года рождения. В результате ДТП водитель Skoda госпитализирована. Два пассажира, дети 6 и 13 лет, пострадали, они в больнице.

Водитель Renault обращался за медицинской помощью. Пассажирка этой машины 1965 года рождения госпитализирована. Проводится проверка.