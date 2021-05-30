Сасовца оштрафовали за экстремистскую аудиозапись в соцсети

Жителю Сасова назначили штраф за хранение на личной странице «ВКонтакте» аудиофайла, внесенного в федеральный список экстремистских материалов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Проверку провели межрайонная прокуратура с региональным УФСБ России.

Жителю Сасова назначили штраф за хранение на личной странице «ВКонтакте» аудиофайла, внесенного в федеральный список экстремистских материалов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Проверку провели межрайонная прокуратура с региональным УФСБ России.

На персональной странице пользователя «ВКонтакте» среди прочих материалов в открытом доступе находился аудиофайл, признанный в России экстремистским.

По результатам проверки в отношении 27-летнего сасовца вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ.

Дело рассмотрел Сасовский районный суд, молодому человеку назначили наказание в виде штрафа.