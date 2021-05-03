Вышел фильм Олега Буцкого о Рязанской области

Фильм набрал больше семи тысяч просмотров на YouTube. Снять ролик автора вдохновили земли региона.

На YouTube вышел фильм фотографа Олега Буцкого о Рязанской области.

«Этот фильм — короткий рассказ о красивых и необычных местах, которые мне довелось открыть в родном регионе. Я поделюсь с вами своими переживаниями и ощущениями. Расскажу, что вызвало у меня восхищение, а что тревогу. Пусть этот фильм станет маленькой историей о моем доме. О Рязанской области», — говорится в описании к фильму.

Фильм набрал больше семи тысяч просмотров на YouTube.

Ранее Буцкий рассказал, что снять ролик его вдохновили земли региона. За девять лет пейзажной съемки фотограф часто задавался вопросом: почему регион не может обеспечить себе нормальный туристический поток, имея богатый потенциал.