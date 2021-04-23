Фотограф Олег Буцкий снял фильм о Рязани

Фотограф опубликовал тизер к фильму. Буцкий пояснил, что на создание его вдохновили места Рязанской области, которые могли бы привлечь в регион туристов.

Фотограф Олег Буцкий снял фильм о Рязани. Об этом он сообщил в своем Instagram .

Фотограф опубликовал тизер к фильму. Буцкий пояснил, что на создание его вдохновили места Рязанской области, которые могли бы привлечь в регион туристов.

Он добавил, что за девять лет пейзажной съемки часто задавался вопросом: почему регион не может обеспечить себе нормальный туристический поток, имея богатый потенциал.

«Я долго думал над тем, что лично я могу сделать полезного для региона, имея за спиной 9 — летний опыт в пейзажной съемке и внушительное количество материала. Ответ оказался простым — нужно сделать фильм. Фильм, в котором я покажу места, которые действительно заслуживают внимания», — рассказал Буцкий.

В фильме фотограф расскажет о том, что вызвало у него восхищение, а что — тревогу.

«Пусть этот фильм станет маленькой историей о моем доме. О Рязанской области», — отметил Буцкий.

Полная версия выйдет на YouTube 28 апреля в 20:00.