В Рязанской области объявили штормовое предупреждение

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра и грозах. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра и грозах. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 29 мая и ночью 30 мая, на территории области местами ожидаются грозы, усиление ветра порывами 13-18 м/с, кратковременные дожди, местами сильные.

Жителей призвали быть осторожными и соблюдать правила безопасности на улицах.