В Рязани будут судить приезжего за попытку сбыта 2 кг психотропного вещества

В Рязани будут судить приезжего за попытку сбыта 2 кг психотропного вещества. По версии следствия, 35-летний мужчина приехал в Рязань из Оренбурга, чтобы найти тайник с наркотиком.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Оренбурга. В Рязани его будут судить за покушение на сбыт психотропного вещества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

По версии следствия, 35-летний мужчина приехал в Рязань из Оренбурга, чтобы найти тайник с психотропным веществом массой около 2 кг. Он планировал незаконно сбыть это вещество мелкими партиями на территории других регионов. После того, как мужчина достал его из тайника, его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Обвиняемый согласился сотрудничать со следствием, дал подробные показания, а также указал местонахождение наркотиков в Оренбурге, неизвестное правоохранителям.

Уголовное дело направили в Московский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.