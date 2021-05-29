\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
23°
Вск, 30
Пнд, 31
13°
ЦБ USD 73.59 0.13 29/05
ЦБ EUR 89.67 0.01 29/05
Нал. USD 73.00 / 74.50 09:56
Нал. EUR 89.00 / 89.80 17:51
Новости
Публикации
Команда рязанского мэра отчиталась перед горожанами стихами, анекдотам...
Мэр города Елена Сорокина рассказывает притчи и анекдот...
Вчера 12:53
5
2 928
С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
25 мая 13:01
3 823
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
12 060
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
7 671
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Британии заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19
Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть «доказательства» искусственного происхождения коронавируса. Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые проводили исследователи в Ухане с 2002 по 2019 год.

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть «доказательства» искусственного происхождения коронавируса, пишет Daily Mail.

Специалисты считают, что китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории, а после попытались «замести следы», чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые проводили исследователи в Ухане с 2002 по 2019 год. По их выводам, китайские ученые совместно с американскими университетами якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2. Уханьские специалисты якобы пытались сделать естественный вирус более заразным, чтобы он быстро распространялся в клетках человека, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей.

Далглиш и Соренсен считают, что в Китае взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы присоединили к нему новый «шип», сделав из него смертоносный SARS-Cov-2. Это подтверждает ряд из четырех аминокислот в «шипе» коронавируса.

Все аминокислоты имеют положительный заряд, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток. При этом в природных вирусах, добавил Соренсен, вредко встречаются даже цепочки из трех.

«Четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление», — подытожил ученый.