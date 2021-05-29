В Британии заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть «доказательства» искусственного происхождения коронавируса. Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые проводили исследователи в Ухане с 2002 по 2019 год.

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть «доказательства» искусственного происхождения коронавируса, пишет Daily Mail .

Специалисты считают, что китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории, а после попытались «замести следы», чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые проводили исследователи в Ухане с 2002 по 2019 год. По их выводам, китайские ученые совместно с американскими университетами якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2. Уханьские специалисты якобы пытались сделать естественный вирус более заразным, чтобы он быстро распространялся в клетках человека, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей.

Далглиш и Соренсен считают, что в Китае взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы присоединили к нему новый «шип», сделав из него смертоносный SARS-Cov-2. Это подтверждает ряд из четырех аминокислот в «шипе» коронавируса.

Все аминокислоты имеют положительный заряд, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток. При этом в природных вирусах, добавил Соренсен, вредко встречаются даже цепочки из трех.

«Четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление», — подытожил ученый.