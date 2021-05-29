Рязанец покупал смартфон для дочери и стал жертвой мошенницы

Злоумышленница обманула 50-летнего рязанца при продаже смартфона по интернету. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность мошенницы.

Злоумышленница обманула 50-летнего рязанца при продаже смартфона по интернету. Сотрудники полиции расследуют дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Пострадавший рассказал, что хотел сделать подарок дочери и нашел на сайте объявление о продаже недорогого смартфона. После недолгой переписки с владелицей телефона он перевел со своей банковской карты 13 тысяч рублей. Женщина написала, что оплата не прошла и попросила повторить операцию. Рязанец повторил перевод.

Оказалось, что деньги дважды поступили на счет злоумышленницы, а телефон она отправлять не собиралась. Таким образом, мужчина лишился 26 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность мошенницы.