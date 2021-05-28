\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
23°
Сбт, 29
21°
Вск, 30
14°
ЦБ USD 73.59 0.13 29/05
ЦБ EUR 89.67 0.01 29/05
Нал. USD 73.30 / 73.95 15:58
Нал. EUR 89.10 / 89.6 15:58
Новости
Публикации
Команда рязанского мэра отчиталась перед горожанами стихами, анекдотам...
Мэр города Елена Сорокина рассказывает притчи и анекдот...
3 часа назад
603
С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
25 мая 13:01
3 017
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
11 268
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
6 886
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани за убийство 20 -летнего мужчины осудили рецидивиста
Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы колонии особого режима с ограничением свободы 1 год.

В Рязани за убийство 20-летнего мужчины осудили рецидивиста. Об этом сообщает пресс- служба областной прокуратуры.

Ночью 19 декабря 2020 года в Недостоеве ранее судимый 45-летний рязанец в ходе конфликта ударил молодого человека ножом в грудь. 20-летний рязанец погиб на месте. Двум его друзьям рецидивист пригрозил убийством, если они расскажут о случившемся. После этого мужчина скрылся.

Против него возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105 и части 1 статьи 119 УК РФ.

В ходе судебного следствия вину подсудимого доказали полностью. Во внимание приняли тот факт, что рязанец совершил преступление в период неснятых и непогашенных судимостей по предыдущим приговорам.

По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы колонии особого режима с ограничением свободы 1 год.