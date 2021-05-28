В Рязани за убийство 20-летнего мужчины осудили рецидивиста. Об этом
Ночью 19 декабря 2020 года в Недостоеве ранее судимый 45-летний рязанец в ходе конфликта ударил молодого человека ножом в грудь. 20-летний рязанец погиб на месте. Двум его друзьям рецидивист пригрозил убийством, если они расскажут о случившемся. После этого мужчина скрылся.
Против него возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105 и части 1 статьи 119 УК РФ.
В ходе судебного следствия вину подсудимого доказали полностью. Во внимание приняли тот факт, что рязанец совершил преступление в период неснятых и непогашенных судимостей по предыдущим приговорам.
По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы колонии особого режима с ограничением свободы 1 год.