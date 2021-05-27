Назван срок вступления в силу закона об оружии

Назван срок вступления в силу закона об оружии. Об этом пишут «Известия».

Назван срок вступления в силу закона об оружии. Об этом пишут «Известия».

Закон, ужесточающий контроль за оружием, вступит в силу 1 марта 2022 года. Отмечается, что такой срок дан, чтобы наладить и синхронизировать между собой все информационные системы.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что после наладки взаимодействия и вступления закона в силу, все медосвидетельствования будут в электронной форме.

Ранее в России предложили ужесточить порядок выдачи оружия. Госдума в первом чтении одобрила этот законопроект.