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В России предложили ужесточить порядок выдачи оружия
В России планируют ужесточить порядок выдачи оружия. С соответствующим предложением выступил глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании у президента России Владимира Путина, сообщают РИА Новости.

В России планируют ужесточить порядок выдачи оружия. С соответствующим предложением выступил глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании у президента России Владимира Путина, сообщают РИА Новости.

По его словам, в стране необходимо повысить возраст, при котором разрешено покупать гражданское оружие до 21 года. Также стоит изменить порядок выдачи медсправки для его получения — кандидат обязан пройти психологическое тестирование на базе госструктур, а не частных клиник.

Кроме того, глава ведомства предложил усложнить порядок выдачи лицензий на полуавтоматическое оружие. Золотов считает, что гражданин должен пройти испытательный срок в пять лет, пользуясь гладкоствольным оружием, прежде чем у него появится право на полуавтоматическое оружие.