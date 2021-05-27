На улице Спортивной «Ниссан» врезался в столб

На улице Спортивной «Ниссан» врезался в столб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

На улице Спортивной «Ниссан» врезался в линию электропередач. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент случился в четверг, 27 мая. По информации ведомства, автомобиль Nissan Primera буксировали на тросе. Он был неисправен. В какой-то момент у автомобиля заклинило рулевое управление, вследствие чего он врезался в опору линии электропередач.

В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля. Девушка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.