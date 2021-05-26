Рязанских журналистов отказались пускать на отчет мэра Елены Сорокиной

Все сидячие места в зале заполнены, а стоять внутри запрещается. Два десятка рязанцев также не пустили в зал и посадили в кабинет с прямой трансляцией.

Рязанских журналистов отказались пускать на отчет мэра Елены Сорокиной. Об этом в среду, 26 мая, сообщает корреспондент РЗН. инфо из «Точки кипения», где проходит мероприятие. По ее словам, начальник пресс-службы мэрии Ирина Щербакова заявила, что из-за переполненного зала попасть на отчет нельзя. «И вообще, это для жителей, а не для СМИ», — заявила Щербакова. Она пояснила, что все сидячие места в зале заполнены, а стоять внутри запрещается. Корреспондент отметила, что два десятка рязанцев также не пустили в зал и посадили в кабинет с прямой трансляцией. В зале, где проходит отчет, находятся сотрудники мэрии, в частности, начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак, начальник управления экономики и цифрового развития Ирина Гончарова. Отметим, Елена Сорокина общается со СМИ исключительно через пресс-службу и никогда не устраивала личных брифингов для журналистов.