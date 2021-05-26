В центре Рязани образовалась пробка из-за ДТП с мотоциклистом
На снимке можно заметить, что мотоцикл получил серьезные повреждения. О том, пострадал ли водитель, пока неизвестно.
Днем в среду, 26 мая, на площади Ленина произошло ДТП с мотоциклистом. Фото с места аварии появилось в группе «
На снимке можно заметить, что мотоцикл получил серьезные повреждения. О том, пострадал ли водитель, пока неизвестно.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено в обе стороны.
Информация уточняется.