В аптеках «Ригла» скидка 7% при заказе онлайн

Сеть аптек «Ригла» дарит скидку 7% на один интернет-заказ в мобильном приложении «Аптека Ригла» или на сайте rigla.ru.

Сеть аптек «Ригла» дарит скидку 7% на один интернет-заказ в мобильном приложении «Аптека Ригла» или на сайте rigla.ru .

Для получения скидки введите промокод «МАЙ21» в соответствующее поле при оформлении заказа, цена в корзине будет пересчитана автоматически. Акция доступна до 31 мая только зарегистрированным пользователям.

Акция проводится с 20 по 31 мая 2021 г. на территории Рязанской области. При заказе товаров на сайте rigla.ru и в мобильном приложении «Аптека Ригла» с указанием промокода «МАЙ21», предоставляется скидка до 7% на весь ассортимент, кроме товаров Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №3, Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №6, Аллокин-альфа пор. д/ин. 1 мг №3, приборов Елатомского приборного завода, Арепливир таб. п/о плен. 200 мг №40, Оптинол Глубокое увлажнение 0,4% 10мл, Оптинол Мягкое восстановление 10мл, Оптинол Экспресс увлажнение 0,21% 10мл, Ригла маска медицинская трехслойная одноразовая №5, Ферстэйд маска медицинская №5, а также товаров по акциям «Товар дня», «Стоп цена» и товаров по специальному предложению.

В период действия акции данным промокодом можно воспользоваться неограниченное количество раз. Организатор акции — ООО «Ригла», ИНН 7724211288. Организатор акции вправе вносить изменения в условия акции и отменить акцию без предварительного уведомления. Подробности акции уточняйте на сайте www.rigla.ru и по телефону 8-800-777-03-03.