Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Главный санитарный врач республики Саха (Якутия) подписал постановление об обязательной иммунизации населения.

Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о республике Саха (Якутия). Главный санитарный врач республики подписал постановление об обязательной иммунизации населения.

Работодателей, не организовавших вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей.

Во всех остальных субъектах вакцинация носит добровольный характер.

По данным властей, сейчас полностью привиты более десяти миллионов россиян. В гражданском обороте находятся два препарата — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».