В Сараях обнаружили труп женщины в жилом доме

​24 мая в одном из жилых домов районного центра обнаружен труп пожилой женщины. Сейчас на месте работают сотрудники Кораблинского межрайонного следственного отдела и правоохранительных органов. Как сообщил руководитель следственного отдела Игорь Заворуев, причины и обстоятельства случившегося будут установлены после проведения доследственной проверки.