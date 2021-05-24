В Сараях обнаружили труп женщины в жилом доме
24 мая в одном из жилых домов районного центра обнаружен труп пожилой женщины. Сейчас на месте работают сотрудники Кораблинского межрайонного следственного отдела и правоохранительных органов. Как сообщил руководитель следственного отдела Игорь Заворуев, причины и обстоятельства случившегося будут установлены после проведения доследственной проверки.
В Сараях обнаружили труп женщины в жилом доме. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает
На месте работают сотрудники Кораблинского межрайонного следственного отдела и полиции. Причины и обстоятельства случившегося установят после проведения доследственной проверки.
Отмечается, что скончалась пожилая женщина.