Синоптики рассказали о погоде в начале июня

В пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений (0, -0,1 градуса). Такие температурные показатели можно будет наблюдать в самых холодных местах Подмосковья.

В начале июня погода в Москве будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости .

Специалист отметила, что в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений (0, -0,1 градуса). Такие температурные показатели можно будет наблюдать в самых холодных местах Подмосковья — в Истре и Черустях. Также в утренние часы вероятны заморозки.