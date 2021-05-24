Николай Любимов встретился с активистами ТОС

Губернатор обсудил с активистами дальнейшее благоустройство территории микрорайона и укрепление социальной инфраструктуры. Речь шла об организации офиса врачей общей практики, досугового центра, строительстве школы, обустройстве детской площадки и пешеходного перехода.

В понедельник, 24 мая, губернатор Николай Любимов встретился с активистами ТОС"Михайловское шоссе", ТОС «Энергетический» и ТОС «улица Пойменная». Об этом сообщили в региональном правительстве. В работе поучаствовали министр по делам территорий и информационной политике области Жанна Фомина, глава администрации Рязани Елена Сорокина. Губернатор Николай Любимов ознакомился с работой приемной ТОС, посетил библиотеку, зал для мастер-классов, изостудию и другие помещения. Комитет ТОС проводит информационную работу с людьми, социально-культурные мероприятия, субботники, мастер-классы, там действуют тематические кружки и кукольный театр для детей младшего возраста.

В 2020 году ТОС «Михайловское шоссе» участвовало в акции «МыВместе», в рамках которой организовали мастер-класс по пошиву масок, оказывали помощь по доставке продуктов питания людям на самоизоляции. Сейчас представители ТОС участвуют в организации рейтингового голосования в поддержку благоустройства сквера «Гвардейский» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Глава региона Николай Любимов посетил территорию, на которой реализуют проект «Дорога в школу» по областной программе поддержки местных инициатив. В 2019 году на пешеходной дорожке, ведущей к социальным объектам поселка Керамзавод — школе №22, детским садам, поликлинике, центру детского творчества «Стрекоза», появился асфалтт. В 2020 году там установили уличное освещение. В этом году планируют реализовать третий этап проекта, который предусматривает благоустройство пешеходной дороги в районе Музея вооружения и военной техники ВДВ. Губернатор Николай Любимов положительно оценил проект, инициированный местными жителями. «Конечно, нужно продолжать такое благородное дело, как „Дорога к школе“. Уверен, что дальнейший этап проекта обязательно выйдет в финал конкурса поддержки местных инициатив и эта работа будет продолжена. Самое главное, что сами люди решают, что нужно сделать в первую очередь, а мы поддерживаем их инициативу. В этом я вижу самое главное достоинство и преимущество программы. Местные жители выбирают, а мы им в этом помогаем», — сказал Николай Любимов. Губернатор обсудил с активистами дальнейшее благоустройство территории микрорайона и укрепление социальной инфраструктуры. Речь шла об организации офиса врачей общей практики, досугового центра, строительстве школы, обустройстве детской площадки и пешеходного перехода. «Сами люди рассказали о том, что необходимо сделать, например, пешеходный переход. Здесь земля, которую пока не передало нам Минобороны, но обязательно передаст, я в этом уверен. Мы уже добились в этом отношении хорошей, слаженной работы при передаче дома, который был проблемой для местных жителей. Сейчас он находится в областной собственности и мы обязательно его обустроим. Квартиры, в первую очередь, будут предоставлены многодетным семьям и сиротам, то есть тем, кто в них, прежде всего, нуждается», — подчеркнул глава региона. Встречи с представителями ТОС продолжатся. «Хотелось бы больше общаться с людьми, знать, что их заботит на каждой конкретной территории, чем можно помочь еще для того, чтобы качество жизни становилось только выше», — сказал Николай Любимов.