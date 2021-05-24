В Рязанской области клещи покусали 86 детей

«На 24 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 219 человек, в том числе 86 детей», — говорится в сообщении Роспортебнадзора. По результатам лабораторного исследования клещей в 8,5% случаев подтверждено инфицирование клещей боррелиями. Такой клещ может вызвать у человека заболевание — клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

В Рязанской области клещи покусали 86 детей. Об этом сообщает региональный сайт Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«На 24 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 219 человек, в том числе 86 детей. Число пострадавших от укусов клещей ниже аналогичного периода 2020 года и средних многолетних показателей», — говорится в сообщении Роспортебнадзора. Отмечается, что инфекционные заболевания не зарегистрированы.

По результатам лабораторного исследования клещей в 8,5% случаев подтверждено инфицирование клещей боррелиями. Такой клещ может вызвать у человека заболевание — клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).