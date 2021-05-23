В МЧС напомнили о штрафах за нарушение особого противопожарного режима

В ГУ МЧС по Рязанской области напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы.

В ГУ МЧС по Рязанской области напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 27 апреля запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, дачных некоммерческих объединений, а также на прилегающих к жилым домам и другим постройкам участках. Нельзя использовать открытый огонь и разводить костры на землях населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

За пожарной безопасностью дачных участков должны следить их владельцы. Нужно убирать сухие ветки, валежник и «горючий» мусор.

Запрещено также готовить пищу на мангалах и открытом огне на территориях, которые граничат с лесами. На даче готовить шашлык можно только при безветренной погоде. Мангал ставить можно не ближе 5 метров от строений, иметь поблизости ведро с водой.

Нарушителям режима грозят штрафы: их размер для граждан составляет от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей. Юрлица заплатят от 200000 до 400000 рублей, осуществляющи предпринимательскую деятельность без образования юрлица — от 30000 до 40000.

Сотрудники МЧС и МВД проведут совместные рейды, в том числе с применением беспилотников, чтобы выявить правонарушения.