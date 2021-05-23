С начала пандемии от COVID-19 скончались более 500 жителей Рязанской области

В Рязанской области с начала пандемии коронавируса умерли 509 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе утром в воскресенье, 23 мая.

В Рязанской области с начала пандемии коронавируса умерли 509 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе утром в воскресенье, 23 мая. Число заразившихся коронавирусом в регионе — 28 874 человека, выздоровевших — 27 393.

За последние сутки в статистику по умершим от COVID-19 включили одного рязанца, заболели 50, вылечились 65 человек.

За неделю с 17 по 23 мая заразились 306 жителей области, выздоровели 353 человека, ушли из жизни 20.