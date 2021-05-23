Миллиардер Павел Дуров удалил свой профиль в Facebook

Миллиардер, предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook. На это
При попытке зайти на страницу Дурова
Дуров ранее критиковал Facebook и политику WhatsApp — мессенджера от этой соцсети. Год назад он обвинил компанию и принадлежащую ей соцсеть Instagram в распространении рекламы с мошенническими схемами якобы от его имени.
При этом страница Дурова в Instagram все еще доступна пользователям.
Напомним, после трагедии в школе Казани основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о канале студента, устроившего стрельбу.