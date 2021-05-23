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Миллиардер Павел Дуров удалил свой профиль в Facebook
Миллиардер, предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook. На это обратил внимание телеканал RTVI.

Миллиардер, предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook. На это обратил внимание телеканал RTVI.

При попытке зайти на страницу Дурова появляется сообщение: «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему». Пока предприниматель никак не прокомментировал свое решение.

Дуров ранее критиковал Facebook и политику WhatsApp — мессенджера от этой соцсети. Год назад он обвинил компанию и принадлежащую ей соцсеть Instagram в распространении рекламы с мошенническими схемами якобы от его имени.

При этом страница Дурова в Instagram все еще доступна пользователям.

Напомним, после трагедии в школе Казани основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о канале студента, устроившего стрельбу.