Миллиардер Павел Дуров удалил свой профиль в Facebook

Миллиардер, предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook. На это обратил внимание телеканал RTVI.

Миллиардер, предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook. На это обратил внимание телеканал RTVI.

При попытке зайти на страницу Дурова появляется сообщение: «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему». Пока предприниматель никак не прокомментировал свое решение.

Дуров ранее критиковал Facebook и политику WhatsApp — мессенджера от этой соцсети. Год назад он обвинил компанию и принадлежащую ей соцсеть Instagram в распространении рекламы с мошенническими схемами якобы от его имени.

При этом страница Дурова в Instagram все еще доступна пользователям.

Напомним, после трагедии в школе Казани основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о канале студента, устроившего стрельбу.