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Дуров рассказал о Telegram-канале студента, устроившего стрельбу в Казани
Ильназ Галявиев упомянул о планах о нападении за 20 минут до инцидента. На момент ЧП никто не был подписан на канал. За 15 минут до нападения он сделал его публичным, чтобы оставить его в качестве предсмертной записки.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о канале студента, устроившего стрельбу в казанской школе №175. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, Ильназ Галявиев упомянул о планах о нападении за 20 минут до инцидента. На момент ЧП никто не был подписан на канал. За 15 минут до нападения он сделал его публичным, чтобы оставить его в качестве предсмертной записки.

Дуров ответил на жалобы о том, что на канале были подписчики. По мнению основателя Telegram, при мониторинге каналов в реальном времени, вряд ли правоохранительные органы успели бы предотвратить трагедию за такое короткое время, поскольку преступник не раскрывал своих планов и не давал конкретики.

Дуров отметил, что поиск виновных в событии среди создателей компьютерных игр и директоров школ — это эмоциональная реакция.

«Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии», — заключил основатель Telegram.

Напомним, молодого человека, устроившего стрельбу арестовали. Девять человек погибли, еще 21 получил раны.