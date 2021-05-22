Россиянам рассказали о неожиданном симптоме инсульта

Россиян предупредили о неожиданном симптоме инсульта. Об этом в эфире телеканала «
По его словам, сигнализировать об опасном заболевании или инсульте могут внезапно возникшие проблемы со зрением.
«Любое выпадение полей зрения — срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика», — сказал Мясников.
При возникновении «мушек» перед глазами с ухудшением зрения, размытостью или болью необходимо срочно идти к врачу, пояснил врач. По его словам, особенную осторожность должны проявить пожилые люди, гипертоники, диабетики — все, кто находится в зоне риска.
Мясников отметил, что если «мушки» перед глазами появляются периодически и не сопровождаются дискомфортом, опасаться нечего. По словам медика, это явление возникает из-за денатурации белка. При этом вероятность появления подобных «мушек» увеличивается с возрастом.