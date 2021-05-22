После выпуска вакцин от COVID-19 в мире появились еще 9 миллиардеров

Девять человек стали миллиардерами благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса. Суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.

Девять человек вошли в число миллиардеров благодаря прибыли фармацевтических компаний от выпуска вакцин против COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные доклада движения The People’s Vaccine Alliance.

Миллиардерами стали четыре представителя американской компании Moderna: гендиректор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.

В список также попали глава BioNTech Угур Шахин, гендиректор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской CanSino Biologics.

Суммарное состояние всех девятерых — 19,3 миллиарда долларов.