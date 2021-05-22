Подозреваемая в мошенничестве депутат рязанской гордумы закрыла страницу «ВКонтакте»

Депутат Рязанской городской думы от партии «Единая Россия» Инна Орешина, на которую завели уголовное дело, закрыла профиль в соцсети «ВКонтакте».

Депутат Рязанской городской думы от партии «Единая Россия» Инна Орешина, на которую завели уголовное дело, закрыла профиль в соцсети «ВКонтакте». Об этом пишет КП-Рязань .

Сообщается, что до огласки информации об уголовном деле страница депутата была открыта.

Также в профиле Орешиной в качестве аватарки появилось фото чекиста-разведчика Владимира Молодцова.

Напомним, по данным следствия, в период с 9 января 2019 года по 9 октября 2020 года, путем предоставления заведомо ложных сведений о необходимости компенсации ей расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности, Инна Орешина получила из городского бюджета в счет компенсации указанных расходов 1 миллион 260 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ.