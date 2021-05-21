Видео: водитель автобуса в Рязани подрался на дороге
По словам очевидцев, конфликт на дороге произошел из-за того, что водитель показал «средний палец» своему обидчику.
Водитель автобуса № 17 в Рязани подрался на дороге. Видео выложили в группе «ВКонтакте»
Информация о конфликте появилась в пятницу, 21 мая. По словам очевидцев, конфликт на дороге произошел из-за того, что водитель показал «средний палец» своему обидчику.
На кадрах видно, что у водителя автобуса (в синей футболке) разбито лицо, драку разнимают очевидцы. Пассажиры за кадром жалуются, что двери автобуса во время конфликта были закрыты.
Официальная инфомрация уточняется.