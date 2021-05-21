76 лет назад рязанец взял в плен шефа СС Гиммлера

Историю, как один из главных нацистских преступников Генрих Гиммлер после окончания войны переоделся в форму фельдфебеля и пытался сбежать из Германии, знают многие. Про то, что в плен его взяли два советских солдата, освобожденные из плена англичанами, известно не так широко. О том, что один из них — уроженец Сапожковского уезда Рязанской губернии, написали в газетах только через 19 лет после войны. А документы наркомата госбезопасности, относящиеся к этим событиям, опубликовали только в XXI веке.

Историю, как один из главных нацистских преступников Генрих Гиммлер после окончания войны переоделся в форму фельдфебеля и пытался сбежать из Германии, знают многие. Про то, что в плен его взяли два советских солдата, освобожденные из плена англичанами, известно не так широко. О том, что один из них — уроженец Сапожковского уезда Рязанской губернии, написали в газетах только через 19 лет после войны. А документы наркомата госбезопасности, относящиеся к этим событиям, опубликовали только в XXI веке.

До 1945 года: никаких особенных тайн

Василий Ильич Губарев родился в 1916 году в Сапожковском уезде Рязанской губернии. В автобиографии он указал местоим рождения «Жаржавнинскую слободу». Работал в колхозе, в 1939 году был призван в армию. 22 июня 1941 года застало его на румынской границе. Отступая, его артиллерийский полк был окружен — и он попал в плен. В гитлеровских лагерях пришлось провести больше трех с половиной лет. Карточка военнопленного Губарева, где он указан как rezanski sapaschkowski («рязанский сапожковский») доступна сейчас в архиве и выложена в интернет.

4 мая 1945 года охрана лагеря разбежалась, а рязанец добрался до наступавших англичан, где вместе с саратовцем Иваном Сидоровым записался в комендантскую роту и начал патрулировать окрестные немецкие города и села.

Между тем глава службы СС, рейхсфюрер Генрих Гиммлер 21 апреля бежал из осажденного Берлина. В течение месяца с документами фельдфебеля Генриха Хитцингера он бродил по северу Германии, пробираясь к голландской границе. Его сопровождали два адьютанта. Весь день 21 мая троица нацистов отсиживалась в лесочке у городка Майнштадт. К вечеру они вышли на дорогу, чтобы быстро перебежать в другой лесочек. Тут-то их пути и пересеклись с маршрутом патруля.

1945 год: загадки раскрываются поэтапно

В 2006 году был опубликован протокол допроса Василия Губарева, который 6 июня провели органы СМЕРШ, проверявшие, не является ли возвращенный англичанами военнопленный предателем. Он рассказал компетентным органам:

«Мы с Сидоровым задали английскому капралу, являющемуся начальником патруля, вопрос: «Какой порядок патрулирования?» Он ответил: «Если хотите, то ходите двое, но в 13.00 часов приходите кушать, а в 20 часов уедем обратно в лагерь… В пятистах метрах от дороги из леса, крадучись, вышли три немца… Мы спустились за ними. Не доходя метров 200, крикнули: «Остановитесь!» Но неизвестные не остановились. Тогда я дал предупредительный выстрел. Один остановился, а двое других продолжали идти вперед. Мы оба резко крикнули: «Хальт!», взяли автоматы наизготовку и спросили: «Солдаты?» Немец ответил: «Да». На наш вопрос, есть ли документы, он ответил: «Есть».

Задержанные были одеты в офицерские плащи, обуты в сапоги, а на одном из немцев были гражданские сапоги и шляпа. Левый глаз его был закрыт черной повязкой. В руке он держал палку. В его воинском билете значилось: «фельдфебель Генрих Хитцингер».

Так рязанец описал обстоятельства задержания Гиммлера 21 мая.

Через две ночи нацистский преступник все же сознался англичанам, что он не фельдфебель, а рейхсфюрер, но тут же отравился, раскусив ампулу с ядом, которую носил во рту.

Английские командиры объявили 28 мая 1945 года Губареву и Сидорову благодарность и выдали премию — по пакету Красного Креста. Однако записали, что главная роль в задержании Гиммлера якобы принадлежит капралу Моррису.

Позднее был опубликован рапорт принимавшего пленных у англичан капитана Годлевского генералу Голикову (в 1941 году возглавлявшему контрнаступление под Рязанью): «Ходатайствую т. Губарева Василия Ильича и т. Сидорова Ивана Егоровича за высокую бдительность и за совершенный поступок в деле задержания Гиммлера представить к государственной награде Советским правительством…», а потом и доклад самого Голикова наркому госбезопасности Абакумову: «Гиммлер был задержан вместе с 2-мя сопровождавшими лицами 21 мая 1945 года в местечке Майнштедт бывшими военнопленным Губаревым и Сидоровым, которые входили в состав англ. патруля».

Увы, ни ордена, ни даже медали Губареву не дали.

После 1945 года: многолетнее молчание

Как и всех военнопленных, рязанца после возвращения в СССР проверяли компетентные органы. Они уже знали, что некто Василий Губарев 1916 года рождения сотрудничал с врагом — были найдены его немецкие документы с печатями. К счастью, дата рождения не совпала: 26 апреля вместо 24 мая. И рязанца отпустили домой. Отпустили с таким хорошим отзывом, что он устроился на работу в милицию. Правда, позднее он развелся с первой женой, уволился из органов и уехал в тульский город Кимовск работать шахтером. Там построил собственный дом, женился вторично.

В 1964 году Губарева разыскали писатель Сергей Смирнов и газета «Неделя», встретившие его фамилию в старых донесениях. Именно тогда фамилия человека, пленившего Гиммлера, впервые попала в газеты.

Только 6 апреля 1985 года, перед 40-летием Победы, как и почти все фронтовики, пенсионер Губарев получил орден Отечественной войны II степени.

А в 1992 году ветеран Великой Отечественной скончался.

24 мая 2021 года, если бы он оказался долгожителем, мы могли бы отпраздновать его 105-летие.