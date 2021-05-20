На Северной окружной дороге столкнулись семь легковушек

На Северной окружной дороге столкнулись семь легковушек. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

На Северной окружной дороге столкнулись семь легковушек. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи отмечают, что среди водителей столкнувшихся автомобилей погибших нет. На место прибыли скорая помощь, МЧС и ГИБДД. Заняты левый и правый ряд дороги в сторону района Канищево.

Согласно сервису «Яндекс.Навигатор», пробка тянется от моста через реку Трубеж и до гипермаркета «Лента».