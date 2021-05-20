В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД. Об этом рассказал замминистра юстиции России Евгений Забарчук. Его слова передает «Коммерсантъ».

В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД. Об этом рассказал замминистра юстиции России Евгений Забарчук. Его слова передает « Коммерсантъ ».

По мнению Евгения Забарчука, такое нововведение должно упростить порядок оплаты штрафов, зафиксированных приборами фото- и видеосъемки. Замминистра пояснил, что штрафы будут взыскивать с банковских счетов должников без участия сотрудников органов принудительного исполнения. При этом граждан будут уведомлять о предстоящем списании.

Режим цифрового исполнительного производства может заработать в России уже с 2022 года.