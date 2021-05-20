\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
17°
Птн, 21
12°
Сбт, 22
18°
ЦБ USD 73.6 -0.08 21/05
ЦБ EUR 89.77 -0.33 21/05
Нал. USD 73.41 / 74.00 10:28
Нал. EUR 89.50 / 90.15 10:28
Новости
Публикации
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
1 час назад
185
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
Вчера 17:04
3 166
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
18 мая 14:29
7 485
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
17 мая 15:03
6 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД
В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД. Об этом рассказал замминистра юстиции России Евгений Забарчук. Его слова передает «Коммерсантъ».

В Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД. Об этом рассказал замминистра юстиции России Евгений Забарчук. Его слова передает «Коммерсантъ».

По мнению Евгения Забарчука, такое нововведение должно упростить порядок оплаты штрафов, зафиксированных приборами фото- и видеосъемки. Замминистра пояснил, что штрафы будут взыскивать с банковских счетов должников без участия сотрудников органов принудительного исполнения. При этом граждан будут уведомлять о предстоящем списании.

Режим цифрового исполнительного производства может заработать в России уже с 2022 года.