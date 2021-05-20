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Первый всероссийский семейный совет малых предпринимателей прошел в Рязани
Семейный совет — это неформальная площадка для общения предпринимателей, обсуждения проблемных вопросов бизнеса, обмена идеями, установления деловых контактов. По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, цель семейного совета — наметить пути дальнейшего развития семейного бизнеса в стране.

В четверг, 20 мая, в «Точке кипения» прошло заседание первого всероссийского семейного совета малых предпринимателей. На него собрались 82 семьи из разных городов страны: Перми, Оренбурга, Новгорода, Белгорода, Владимира и других. Все они — участники проекта «100 семейных компаний под патронатом президента Торгово-промышленной палаты России». Семейный совет — это неформальная площадка для общения предпринимателей, обсуждения проблемных вопросов бизнеса, обмена идеями, установления деловых контактов. По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, цель семейного совета — наметить пути дальнейшего развития семейного бизнеса в стране. В своем видеообращении глава Торгово-промышленной палаты поблагодарил Рязань за организацию коммуникативной площадки и поздравил собравшихся с наступающим днем предпринимателя. «Сегодня семейный бизнес присутствует практически во всех сферах российской экономики, вносит свой достойный, весомый вклад в развитие нашей страны», — подчеркнул Катырин. В свою очередь губернатор Николай Любимов выразил признательность Торгово-промышленной палате за поддержку семейного бизнеса в регионе. «Для нас важно, чтобы семьи находили силы и желание заниматься бизнесом, когда все вместе на высоком уровне доверия занимаются одним или несколькими делами и могут обеспечивать себя сами, не дожидаясь от кого-то каких-то привилегий, благ. Но если это еще и поддерживается государством, дело всегда двигается, я думаю, намного легче, быстрее и заниматься им приятней. У нас много семейных крепких компаний, и эти примеры вызывают серьезную гордость. Они начали с малого и стали расширяться, благодаря своей смекалке, подходу к бизнесу смогли достигнуть успеха», — отметил Любимов. В пример губернатор привел несколько семейных компаний, в том числе сестер Сигаревых, которые сохраняют «кадомский вениз» — уникальный рязанский промысел. «Это очень важно для Кадомского района, потому что он находится на востоке области, там нет крупных промышленных предприятий. Важно, что их ручное производство обеспечивает работой кадомских вышивальщиц и сохраняет этот промысел», — сказал Любимов. Также губернатор напомнил о мерах государственной поддержки, которую могут получить рязанские предприниматели. «Мы стараемся помогать по тем направлениям, по которым малый бизнес испытывает наибольшее затруднение. Например, услуги по сертификации продукции, реализация участия в выставках и размещение на маркетплейсах, обучение, которое каждый участник семейного бизнеса может пройти за счет средств областного и федерального бюджета. Самыми востребованными видами поддержки субъектов МСП являются меры финансового стимулирования», — акцентировал внимание губернатор.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова подтвердила, что в Рязанской области созданы хорошие условия для ведения бизнеса. «Те, кто задумывается о расширении производства, хотят развиваться в сфере своего производства, для них Рязань — один из приоритетных регионов. Действительно, достаточно серьезные усилия сделаны правительством региона, чтобы бизнес чувствовал себя в Рязани комфортно», — резюмировала Дыбова.