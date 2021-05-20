Мошенники дистанционно украли 135 тысяч у рязанского пенсионера

Мошенники дистанционно украли 135 тысяч у рязанского пенсионера. Видео с пострадавшим опубликовала пресс-служба областного УМВД.

Мошенники дистанционно украли 135 тысяч у рязанского пенсионера. Видео с пострадавшим опубликовала пресс-служба областного УМВД.

По словам 71-летнего рязанца, злоумышленники позвонили ему на мобильный телефон и представились работниками службы безопасности банка. Сообщив, что средства на карте пенсионера под угрозой, они посоветовали перевести сбережения на «резервный» счет. Таким образом рязанец лишился 135 тысяч рублей.

Принимаются меры по установлению личности злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.