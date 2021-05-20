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После ДТП с лосем под Рязанью госпитализировали водителя
Машина направлялась в сторону Рязани. От удара автомобиль столкнулся с Mitsubishi Fuso Fighter, за рулем которого был водитель 1967 года рождения.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности ДТП с лосем, произошедшего в Клепиковском районе.

В среду, 19 мая, примерно в 20:50 на 179 км дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов в Клепиковском районе водитель 1992 года рождения на автомобиле Mazda 6 сбил лося, перебегающего дорогу. Машина направлялась в сторону Рязани. От удара автомобиль столкнулся с Mitsubishi Fuso Fighter, за рулем которого был водитель 1967 года рождения.

Водителя Mazda госпитализировали. Проводится проверка.

Напомним, после столкновения машина загорелась.