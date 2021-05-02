В Рязанской области 3 мая ожидаются грозы с градом
В Рязанской области в понедельник, 3 мая, пройдут кратковременные дожди, местами гроза, днем в отдельных районах град. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.
В Рязанской области в понедельник, 3 мая, пройдут кратковременные дожди, местами гроза, днем в отдельных районах град. Прогноз
Будет облачно. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.
Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.